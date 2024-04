Governo inaugura obras e anuncia novos investimentos em Guaçuí

O governador Renato Casagrande (PSB) esteve na manhã desta sexta-feira (26), no município de Guaçuí, para a inauguração de obras e a autorização de novos investimentos.

Ao lado do prefeito Marcos Luiz Jauhar (Republicanos) e demais autoridades municipais, Casagrande entregou à população a nova sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Renda. Obra foi orçada em mais de R$ 1,5 milhão.

Leia também: Concurso público com mais de 500 vagas no ES já tem data para inscrição

Também foi entregue a sede da 2ª Cia do 3º Batalhão da Policia Militar, que teve obra no valor de R$ 1.304.203,00.

Já as obras de recapeamento asfáltico, nova ciclovia e sinalização de várias ruas do município e a inauguração da praça João Acacinho, no centro da cidade, tiveram um investimento de R$ 5.334.573,91.

Renato Casagrande também assinou a ordem de serviço para a realização da reforma e ampliação da Unidade de Acolhimento Institucional – Abrigo Municipal Silvia Riva do Carmo, no valor de R$ 500 mil.

Nas entregas realizadas em Guaçuí, os investimentos do Governo do Estado chegaram a mais de R$ 8.674.135,89.

Fotos: Diorgenes Ribeiro/Aqui Notícias