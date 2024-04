Casal suspeito de envolvimento em tentativa de homicídio é preso no ES

Um homem de 27 anos e uma mulher, de 31 anos, foram presos suspeitos de envolvimento em uma tentativa de homicídio ocorrida no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, na última quarta-feira (24).

Segundo a Polícia Civil, assim que a equipe policial tomou conhecimento do homicídio consumado que vitimou um homem, de 38 anos, e feriu sua filha, de 4 anos, e da tentativa de homicídio, ambas ocorridas no mesmo bairro, se deslocou até o Pronto Atendimento (PA) de Cobilândia, onde a vítima, um homem de 21 anos, atribuiu a autoria aos suspeitos presos.

No entanto, a vítima informou que estava no interior de uma residência quando foi procurado pela dupla, que o questionaram sobre a autoria do crime praticado contra o homem, de 38 anos. Salienta-se que a vítima do homicídio é irmão da mulher de 31 anos, presa nesta data. “O indivíduo disse aos suspeitos que não quem eram os autores do crime e quando se virou de costas foi atingido pelos disparos. Ele correu e posteriormente foi socorrido ao Pronto Atendimento”, explicou o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, Tarik Souki.

Com base nessas informações, a equipe realizou diligências no bairro onde ocorreram os fatos e depois se deslocou ao prédio do Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, pois havia a informação de que os suspeitos estariam procedendo com a liberação do corpo da vítima, de 38 anos.

O indivíduo foi abordado, revistado e com ele foi encontrado um carregador de pistola carregado com diversas munições calibre 9mm. Ao refazer o percurso do suspeito, os policiais encontraram no interior do compartimento do motor de um carro uma pistola calibre 9mm carregada.

O suspeito não apresentou documento de registro do armamento ou autorização para o porte do mesmo. Diante disso, ele recebeu voz de prisão em flagrante.

Ainda no local, outra parte da equipe policial conversava com a mulher para que ela fosse conduzida à sede da DHPP de Vila Velha para prestar esclarecimentos sobre sua possível participação na tentativa de homicídio.

Diante disso, ambos os suspeitos foram conduzidos à DHPP de Vila Velha e autuados em flagrante por tentativa de homicídio qualificado. “Em depoimento, a mulher confessou a autoria do crime e informou que o fez para vingar a morte do irmão”, ressaltou o delegado Tarik Souki. Após os procedimentos de praxe, ambos serão encaminhados ao sistema prisional.