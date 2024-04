Homem é preso com drogas e conduzindo moto sem habilitação no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta quinta-feira (25) em Serra, quatro tabletes de maconha, que estavam sendo transportado por um homem de moto.

Equipe ronda PRF, durante fiscalização e combate à criminalidade, deu ordem de parada ao veículo YAMAHA/YBR 150 FACTOR ED, cor preta, na altura do km 252 da BR-101, em frente a UOP Serra, que desrespeitou e empreendeu fuga. Após buscas na região, foi encontrado o condutor e a motocicleta.

O condutor havia descartado no matagal sua mochila contendo quatro tabletes de maconha. Ao ser questionado, afirmou que a droga seria entregue para um sujeito que trabalha numa propriedade no bairro Belvedere, em Serra. O condutor não era habilitado, por isso a moto foi encaminhada para o pátio da PRF.

O condutor e a droga foram encaminhados à 3ª Delegacia Regional da Serra/ES.

