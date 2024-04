Castelo: inscrições abertas para o Conselho Municipal de Saúde 

O Conselho Municipal de Saúde de Castelo (CMSC) está com inscrições abertas para a composição da nova gestão, que abrangerá o período de 2024 a 2026. O objetivo é fortalecer a participação popular na gestão da saúde pública do município.

Entidades, Organizações da Sociedade Civil e Profissionais da Saúde interessados em participar do Conselho podem se inscrever até o dia 4 de abril, na sede da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), localizada na Rua José Alves Rangel, n.º 57, Bairro Santo Andrezinho, das 7h às 16h, mediante a entrega do formulário (disponível no site da prefeitura) devidamente preenchido.

A eleição dos novos conselheiros acontecerá no dia 12 de abril, das 8h às 11h, na sala do CMSC, que fica no primeiro andar do prédio da SEMSA. O Conselho é um importante instrumento de participação popular, pois possibilita a fiscalização e a sugestão de políticas públicas que contribuem para fortalecer, ainda mais, os serviços de saúde no município.