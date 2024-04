Alegre e Guaçuí planejam a inovação do Caparaó em Workshop

O 2° Workshop de Estruturação do Ecossistema Local de Inovação: “Conectando Empreendedores e Academia e o Setor Público” vai conectar Alegre e Guaçuí, para planejar juntos a aplicação do que existe de mais moderno em termos de pesquisas e soluções para o mercado.

O evento, que acontece nesta quinta-feira (18), das 13h30 e 17h30, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), em Guaçuí, visa possibilitar o crescimento da Inovação, para que esse conceito seja aplicado e se converta em uma “Cultura de Inovação”. As inscrições podem ser feitas por meio de um formulário online, disponível AQUI.

O evento tem apoio do Sebrae/ES e é uma realização da Prefeitura de Guaçuí e Prefeitura de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Administração (SEAD) e da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADS).

Potencial de inovação

O secretário Estadual da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Bruno Lamas, com o superintendente de Meio Ambiente e coordenador de Inovação da Prefeitura de Alegre, William Fardini Faian, e o governador Renato Casagrande

Segundo o superintendente de Meio Ambiente e coordenador de Inovação da Prefeitura de Alegre, William Fardini Faian, o Ecossistema Local de Inovação visa desenvolver ideias, práticas e comportamentos que solucionem demandas produtivas, de mercado, públicas e sociais.

“É uma iniciativa para identificar, direcionar e fortalecer o potencial de inovação nos setores privados, acadêmicos e públicos das duas cidades, com a ideia de tornar esse ecossistema uma realidade de toda a região do Caparaó. Alegre possui uma das maiores produções científicas do país, levando em conta presença do campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), o que pode ser revertido em progresso para toda a região”, explica Faian.

Para o prefeito de Alegre, Nirrô Emerick (PP), participará da abertura do encontro, e ressaltou que a proposta é justamente reunir os principais agentes para planejar, ampliar e difundir a inovação para toda a região Sul.

“A Inovação é vista desde o início da gestão como uma grande oportunidade de desenvolvimento e uma janela, por onde já podemos contemplar um futuro de prosperidade para toda a região. Com esse ecossitema se estabelecendo, a região poderá alcançar e estar ao alcance de outros polos de inovação ao redor do mundo. Os resultados comprovam que a inovação é uma ferramenta cada vez mais eficaz para resolver problemas particulares de cada segmento ou que se tornam comuns a toda sociedade”, reforça Nirrô.

Ecossistema Local de Inovação

Alegre e Guaçuí serão atendidas pelo Sebrae nesta jornada, que começa a se organizar a partir do planejamento do Ecossistema Local de Inovação. O vice-prefeito de Guaçuí, Wullisses “Licinho” Moreira, acredita que a parceria entre as duas cidades nesta construção tem uma razão.

Ele não tem dúvidas de que a consolidação do Ecossistema Local de Inovação vai favorecer a adesão de outros empresários, gestores públicos, empreendedores e da população em geral.

“A inovação já acontece em segmentos específicos das duas cidades, que têm os melhores índices de desenvolvimento da região do Caparaó. Alegre é referência acadêmica, de pesquisas agropecuárias, no comércio e na agricultura. Guaçuí se destaca, entre outras coisas, por ser um polo da tecnologia hospitalar do Sul do Estado, além do seu amplo potencial comercial. Nas duas cidades já existem sementes espalhadas de um modelo de inovação para o futuro, agora vamos nos juntar, os agentes e nos multiplicar”, completa.

Saiba mais

O que é um Ecossistema de Inovação?

O superintendente de Meio Ambiente e coordenador de Inovação da Prefeitura de Alegre, William Fardini Faian, define o Ecossistema de Inovação como “um ambiente complexo, composto por diversos elementos interdependentes, que promovem o desenvolvimento e a implementação de ideias inovadoras”.

“Esses elementos podem incluir empresas, startups, universidades, centros de pesquisa, investidores, governos, incubadoras, aceleradoras, comunidades de empreendedores e outros atores relevantes”, explica.

Soluções para o mercado e o poder público

Iniciado no mês de fevereiro, o Ecossistema Local de Inovação visa desenvolver soluções de mercado.

Um Ecossistema de Inovação, portanto, consegue atingir o equilíbrio e integração dos elementos de maneira eficaz, criando um ambiente que possibilita o surgimento, o crescimento e a valorização de ideias inovadoras.

Escritório de Inovação

A Prefeitura de Alegre segue viabilizando parcerias para colocar em pleno funcionamento, ainda nesse ano, o projeto do Escritório Local de Promoção da Inovação.

A ideia é contar com salas a serem disponibilizadas para a Incubadora em fase de criação dentro do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias (CCAE) da Universidade Federal do Espírito Santo a “INOVALEGRE’’. Além disso está em estudo a criação de um espaço “Maker” como um ambiente de impressões em 3D.

Competitividade

Como vertente do desenvolvimento econômico, a inovação estimula a criação de valor e competitividade, permitindo que as empresas criem novos produtos, serviços e processos que agregam valor aos consumidores.

“Essa capacidade de criar valor impulsiona a competitividade das empresas no mercado, permitindo que elas atendam melhor às necessidades dos clientes e se destaquem da concorrência”, complementa William Faian.

Cenário para o desenvolvimento

A inovação é essencial para o surgimento e o crescimento de startups e empresas inovadoras.

Ambientes propícios à inovação, como ecossistemas de startups, incubadoras e aceleradoras, criam um cenário favorável para empreendedores transformarem ideias em negócios viáveis, estimulando a criação de novos empregos e o dinamismo econômico.