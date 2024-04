Centro Comunitário e trator são entregues para comunidade em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semag), inaugurou o Centro Comunitário “Gentil Scarpi” na comunidade de Banca de Areia, localizada no distrito de Pacotuba. Na ocasião, também foi entregue um trator novo para a Associação de Moradores da comunidade, fortalecendo a capacidade de trabalho e produtividade agrícola local.

Leia também: Projeto promove literatura e resgata tradições em Cachoeiro

O Centro Comunitário é resultado de um investimento de R$ 75 mil via chamamento público com recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável. O local é um espaço multifuncional, e será utilizado para realização de eventos, reuniões, treinamentos das agroindústrias e outros eventos, atendendo às demandas da comunidade e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável.

“Temos agora, em Banca de Areia, um espaço importante voltado para o fortalecimento social e comunitário da localidade. Seguimos com o nosso compromisso de melhorar a qualidade de vida das pessoas no campo”, destacou o prefeito Victor Coelho

Além da inauguração do prédio, foi entregue também um trator agrícola 4×4 de 75 CV à Associação dos Agricultores Familiares e Artesanatos de Banca de Areia e adjacências. O equipamento foi recebido por meio de doação via Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Espírito Santo (Seag) e disponibilizado para a associação por meio de chamamento público realizado pela Semag, com objetivo de fortalecer a capacidade de trabalho dos agricultores locais, impulsionando a produtividade agrícola e contribuindo para o desenvolvimento econômico sustentável da região.

“Iniciativas como essas demonstram o comprometimento da gestão municipal em promover o desenvolvimento integral das comunidades rurais, garantindo melhores condições de vida e oportunidades para todos os seus habitantes. Estamos muito satisfeitos com o fortalecimento da capacidade de trabalho e produtividade agrícola local”, completou Victor Coelho.