Cerca de 600 animais vítimas das chuvas são assistidos no Sul do ES

Após uma semana de trabalho no Sul do Espírito Santo, a equipe de voluntárias do Grupo de Resgate de Animais em Desastres (Grad) deixou o Estado nesta terça-feira (2).

A equipe fez parte de uma força-tarefa, composta pelo Corpo de Bombeiros e Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que autuou para garantir o bem-estar dos animais vítimas das fortes chuvas.

LEIA TAMBÉM: Incaper marca presença na ExpoSul para apresentar técnicas agrícolas

“A gente acabou de terminar a primeira operação de bem-estar animal em assistência aos desastres lá no Sul do Estado. Atendemos mais de 600 animais, foram mais de seis toneladas de ração distribuídas, mais de 450 vacinações que a gente fez”, explicou o secretário de Estado do Meio Ambiente, Felipe Rigoni.

Ainda foram realizadas vermefugações e carrapatizações. “Fizemos para ajudar aqueles animais que estavam precisando, sejam com tutores, sejam abandonados, mas demos assistência ao máximo que a nossa operação conseguiu e estaremos à disposição para mais coisas”, afirma o chefe da pasta do Meio Ambiente.



A ação alcançou os municípios de Bom Jesus do Norte, Apiacá e Mimoso do Sul.