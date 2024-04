Cerco inteligente: governador aponta resultados alcançados no ES

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), comemorou os resultados obtidos após dois anos da implementação do cerco inteligente no Estado.

De acordo com o chefe do Poder Executivo estadual, neste período, 1 mil veículos foram recuperados por causa da ferramenta.

“Alcançamos a marca de 1.000 veículos recuperados com o uso do cerco inteligente, em pouco mais de 2 anos de implantação. É a tecnologia a serviço da segurança pública, resultado dos nossos investimentos através do programa Estado Presente, para avançarmos rumo a um estado cada vez mais seguro”, explicou Casagrande por meio da sua rede social.

O Cerco Inteligente consiste em uma Plataforma Tecnológica Integrada de Monitoramento Veicular, com a finalidade de otimizar as fiscalizações fazendárias, ambientais, de trânsito e de segurança pública nas rodovias estaduais e demais vias públicas do Estado do Espírito Santo.

Ao todo, são 290 pontos de fiscalização nas divisas do Estado e nas rodovias que cortam o Espírito Santo, onde foram instaladas 90 balanças móveis e 1.650 câmeras. A tecnologia é desenvolvida por um consórcio de multinacionais de tecnologia.