Chuva pode ter causado queda de calçada em Cachoeiro, diz Defesa Civil

Após o médico ortopedista Eurípedes Fernandes de Melo, de 65 anos, cair dentro de um buraco na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta segunda-feira (1º), a Defesa Civil disse que a água da chuva pode ter provocado o desabamento da calçada.

Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Inácio Daróz, a água da chuva pode ter infiltrado no solo e causado a erosão da calçada.

“Por conta das chuvas que atinge o município nos últimos dias, pode ser que a água infiltrou no solo e carregou toda a sustentação do muro de um imóvel próximo do local. O muro da residência também caiu e agora será preciso que o restante do muro seja demolido”, explicou.

O proprietário da residência, Arthur Buteri, disse que o imóvel não precisou ser interditado, pois o incidente aconteceu somente na calçada, e por consequência, a erosão danificou o muro da residência.