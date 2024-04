Chuvas no ES: Vargem Alta cadastra famílias no Cartão Reconstrução

A Prefeitura de Vargem Alta divulgou o cronograma de atendimento do Cartão Reconstrução, um auxílio vital para famílias de baixa renda que enfrentaram os impactos da enchente do dia 22 de março. O programa visa oferecer suporte financeiro às famílias atingidas, ajudando na reconstrução de suas vidas e lares.

Este benefício é ofertado pelo do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, que oferece um auxílio no valor de R$ 3,5 mil, fornecido em uma única parcela, destinado a auxiliar as famílias de baixa renda afetadas pelas chuvas.

Os atendimentos serão conduzidos pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de 17 a 25 de abril. Os serviços estarão disponíveis no prédio da Prefeitura Municipal, proporcionando um local central e acessível para os beneficiários.

Cronograma de Atendimentos:

Jaciguá: 17 de abril

Vargem Grande: 18 de abril

Morro do Sal: 19 de abril

Vargem Alta: 22 a 24 de abril

Demais Localidades: 25 de abril

Serão realizados 40 atendimentos por dia, garantindo um suporte eficiente e ágil para as famílias necessitadas.

Para aqueles que não puderem comparecer nos dias designados, os serviços continuarão disponíveis a partir do dia 29 de abril, assegurando que nenhuma família fique desamparada.

Confira a documentação necessária pra solicitar o Cartão Reconstrução

Cadastro Único, Certidão de nascimento ou casamento; Comprovante de residência (se não estiver no nome do responsável, pedir ao dono do imóvel para fazer declaração); CPF; RG; Carteira de Trabalho; Título de Eleitor; Declaração escolar (se tiver alguma criança estudando) e Comprovante de renda.

Vale ressaltar que toda documentação precisa ser original e de todas as pessoas que residem na casa

Perguntas Frequentes:

Quem pode receber o benefício?

Todas as famílias afetadas pelas chuvas que residem nos municípios onde foi decretada situação de emergência ou calamidade pública, desde que atendam aos critérios estabelecidos.

Quais são os critérios para receber o benefício?

Ter cadastro no CadÚnico com dados atualizados nos últimos 24 meses, renda familiar de até 3 salários mínimos, e comprovação dos danos pelas autoridades competentes.

Como receber o Cartão Reconstrução?

As equipes de Assistência Social dos municípios estão treinadas para identificar e auxiliar as famílias afetadas. Os municípios organizarão o recebimento dos requerimentos das famílias elegíveis.

Como será feito o pagamento do auxílio?

As famílias beneficiárias receberão um cartão de débito que poderá ser utilizado em estabelecimentos credenciados pela Rede Banescard para diversas necessidades, incluindo materiais de construção, eletrodomésticos, móveis e alimentos.

É possível receber mais de um benefício?

Não, apenas um benefício será disponibilizado por família cadastrada no CadÚnico.

Meu cadastro está desatualizado. Terei direito ao benefício?

Sim, basta atualizar seu cadastro no Cras mais próximo e aguardar a atualização nos bancos de dados da Setades.

O Cartão Reconstrução representa um importante passo na recuperação das famílias afetadas pelas chuvas, proporcionando o suporte necessário para reconstruir suas vidas e comunidades.