Cinco suspeitos são presos na operação “Estado Presente” em Cachoeiro

Cinco suspeitos de 24, 30, 46, 51 e 63 anos, foram presos durante a operação “Estado Presente”, realizada pela Polícia Civil, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta quarta-feira (24).

Segundo a Polícia Civil, a ação contou com a participação de 15 policiais com quatro viaturas operacionais, além das Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), Departamento Estadual de Investigações Criminais (Denarc), Departamento de Inquéritos Policiais (Dipo), Delegacias Epecializadas de Atendimento à Mulher (Deam) e Delegacia Especializada de Proteção a Criança, Adolescente e ao Idoso (DEPCAI).

Além disso, a operação foi realizada por meio da Superintendência Regional Sul e da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, com cumprimentos de mandados de busca e apreensão e mandados de prisão contra suspeito de praticar homicídios e foragidos da Justiça.

No entanto, durante a operação, um homem de 51 anos, foi preso no bairro Valão, pela prática de homicídio em Cachoeiro de Itapemirim, sendo que já havia sido indiciado por nove homicídios na cidade de Vila Velha. Um jovem, de 24 anos, foi preso no bairro Gilson Carone, por cometer um homicídio.

Além disso, com o suspeito, os policiais apreenderam maconha e cocaína. Já os outros três homens de 30, 46 e 63 anos, foram presos nos bairros Village da Luz, Santo Antônio e Paraíso, por cometerem crimes de violência contra a mulher e roubo.

A PC informou que a ação continua com a parte ostensiva durante a noite, sendo viaturas mobilizadas por todo o município de Cachoeiro de Itapemirim.