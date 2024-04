Com estúdio na Exposul, AQUINOTICIAS.COM terá podcast ao vivo

Nesta quinta-feira (4), começa mais uma edição da Exposul Rural, em Cachoeiro de Itapemirim, e o portal AQUINOTICIAS.COM estará mais uma vez com uma redação multimídia diretamente do Centro de Eventos do Parque de Exposições, no bairro Aeroporto, para uma cobertura especial da maior feira do agro do Estado.

Com uma equipe de 10 profissionais, o maior portal de notícias do Sul do Espírito Santo vai transmitir ao vivo entrevistas no estúdio de podcast montado no evento. Além disso, a cobertura em tempo real pode ser conferida no AQUINOTICIAS.COM e nas redes sociais (YouTube, Instagram e Facebook).

“A Exposul Rural é a maior feira do agro no Espírito Santo, e reúne todas as cidades da região. O AQUINOTICIAS.COM, com o intuito de integrar e levar a informação de forma rápida e profissional, reforça mais uma vez a importância do evento não só para o agro como também para o desenvolvimento econômico e turístico do Sul do Estado”, destaca o diretor, Elias Carvalho.

Durante os dias de evento, que começa nesta quinta (4) e segue até o próximo domingo (7), o AQUINOTICIAS.COM vai apresentar a feira para seus leitores, através de histórias de empreendedorismo, ouvir especialistas de diversas áreas, e assuntos de interesse público.

A transmissão ao vivo pode ser acompanhada no YouTube do Aqui Notícias e no portal.