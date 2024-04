Com placar largo, LUSB estreia com vitória na COPA ES de Basquete

A equipe Sub-13 da LUSB foi até Vitória neste domingo (21), para realizar sua estreia na COPA ES de Basquete 2024, contra a Equipe do Nice de Paula.

Apesar de ser o primeiro jogo oficial da equipe da LUSB, os garotos conseguiram fazer uma ótima partida. Assim, fechando o confronto pelo placar de LUSB 68 x 17 Nice de Paula.

“É o início de mais um ciclo na LUSB, gostei muito da atuação dos meninos, conseguiram colocar em prática grande parte do que treinamos, para o primeiro jogo do Campeonato, foi muito bom”, ressaltou o Técnico Nilson Batistin.

Contudo, a Associação recebe verbas via doações e patrocínios diretos, e também através de incentivo fiscal pelo FIA – Fundo da Infância e do Adolescente. Gerenciado pelo CONSEMCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cachoeiro de Itapemirim.

Aliás, a LUSB é patrocinada por: Banestes, Unimed Sul Capixaba, Centro Educacional São Camilo e SEMESP/Prefeitura de Cachoeiro.

Essa ação conta com o apoio do Município de Cachoeiro de Itapemirim, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

