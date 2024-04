Alegre: Oriente vence Rive e se sagra campeão do Futebol de Veteranos

Oriente, equipe de Jerônimo Monteiro, venceu o Campeonato de Futebol de Veteranos, em Alegre. Na partida que definiu o “Veteranão”, o time venceu o Rive, por 3 a 1. O jogo foi realizado no sábado (20), no campo do Rive Atlético Clube.

Além de campeão invicto do Futebol de Veteranos, com 28 gols de saldo, o Oriente fecha o campeonato com o prêmio de artilheiro da competição, do atacante Ramon Garcia e o título de melhor goleiro, que ficou com Wanderson Soares.

O trio de arbitragem comandado pelo experiente Wagner Regiane, árbitro de Cachoeiro do Itapemirim, teve trabalho para não deixar que o entusiasmo e a rivalidade entres os jogadores descambasse para a violência.

Primeiro tempo

Quem esteve presente na grande final, assistiu a um jogo equilibrado, tenso, disputado e com muitos cartões. O placar foi aberto na metade do primeiro tempo, por Ramon Garcia, do Oriente. Aliás, o empate veio ainda no primeiro tempo, com o gol de Rômulo Marques, pelo Rive.

Segundo tempo

No segundo tempo, dois jogadores do Rive foram expulsos. Assim, o jogo se manteve empatado até os 30 minutos, quando Ramon Garcia marcou de novo para o Oriente.

Contudo, os atletas do Rive reclamaram de uma suposta posição de impedimento. Houve muita reclamação. Assim, um jogador do Rive foi expulso e o jogo prosseguiu, depois de um princípio de confusão, e a equipe de segurança precisou intervir.

O técnico da equipe da casa, Jamilton “Meleca”, colocou o time para frente, mas em um contra-ataque rápido aos 40 minutos, o time comandado pelo técnico, José Antônio Saluci, ampliou a vantagem, com um gol de Alex Jobel.

Outro jogador do Rive foi expulso. Ali, houve um princípio de confusão, mas a arbitragem conseguiu equilibrar os ânimos, com disciplina, até o apito que deu início a grande festa do Oriente.

Fonte: Prefeitura de Alegre