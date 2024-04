Comissão apresenta medidas para abertura de empresas em Cachoeiro

Nessa quinta-feira (4), a comissão de desburocratização de Cachoeiro apresentou à Associação dos Contabilistas do Sul do Estado do Espírito Santo (Ascosul) ações e medidas para fomentar e facilitar a aberturas de empresas no município.

Além do plano de ação, também foram apresentados os treinamentos internos destinados aos servidores de diversas secretarias, cujos objetivos eram capacitar os profissionais para a utilização eficiente do novo sistema de integração de informações e dados.

“Essas ações estão sendo conduzidas pela Comissão de Desburocratização, refletindo o compromisso da administração municipal em regularizar a integração das bases de dados das secretarias municipais. O principal objetivo é garantir uma comunicação eficaz entre os órgãos, proporcionando acesso simplificado às informações necessárias para processos como registro, alteração, legalização e baixa de pessoas jurídicas”, explica a presidente da Comissão de Desburocratização, Libiana Muniz.

As mudanças nos procedimentos internos visam não apenas aumentar a eficiência, mas, também, a segurança e a transparência para os cidadãos que buscam regularizar suas empresas ou empreendimentos no município.

No encontro, também foi demonstrado o plano de ação em relação ao formulário de incomodidade, que agora será disponibilizado diretamente no SimplificaES, eliminando dois trâmites externos.

Outra novidade, são questionamentos ambientais, os quais facilitará a análise, proporcionando mais segurança aos que querem empreender na cidade. Foram destacadas também as alterações nas legislações, que passarão a ter prazo indeterminado para os alvarás. Outro passo importante é a centralização das informações em um único ponto de acesso, facilitando o ambiente de negócios. Foi discutido também o aumento das atividades classificadas como risco baixo, o que representa uma melhoria significativa para o setor.

A partir da próxima semana, um representante da Ascosul se juntará às reuniões da Comissão de Desburocratização. Essa participação adicional irá fortalecer e enriquecer ainda mais as iniciativas do Governo Municipal.

“As ações apresentadas pela comissão são de extrema importância e, certamente, facilita, não apenas o trabalho dos empresários, mas também dos contadores. Entendemos que esses caminhos auxiliam no crescimento econômico do município. Para a nossa categoria de contadores ter ações que contribuem para a diminuição de gargalos são muito bem-vindas. Muitas vezes, a demora de abertura pode fazer com esses empresários optem por outros locais para alocar seus empreendimentos e, com Cachoeiro, apresentando soluções mais simples e rápidas, acreditamos que o número de empresas, aqui, tende a subir”, salienta Clair Martins da Silva, presidente da Ascosul.

“A colaboração entre a Ascosul e a Comissão de Desburocratização promoverá uma sinergia entre os setores público e privado, facilitando a identificação de oportunidades de melhoria e garantindo que as decisões tomadas estejam alinhadas com as necessidades e expectativas da comunidade empresarial local. Essa parceria demonstra o compromisso do governo em buscar soluções inovadoras e eficazes para promover o desenvolvimento econômico e aprimorar o ambiente de negócios no município”, ressalta o secretário municipal de Fazenda, Márcio Guedes.