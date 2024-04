Exposul Rural 2024 segue com atrações durante o fim de semana

No Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”, situado no bairro Aeroporto, expositores das mais diversas áreas apresentam seus negócios ao público na Exposul Rural 2024, além de conferir as novidades relacionadas ao trabalho no campo, como maquinários, equipamentos, produtos e novas tecnologias.

Os visitantes também podem conferir atrações como concursos de animais, feira pet, fazendinha educativa, provas de cavalos, palestras, aulas-show de culinária, além de minicursos e rodas de conversa.

Outro atrativo muito procurado pelo público é a grande variedade de comidas e bebidas, como cafés especiais, cachaças, cervejas artesanais, pães, bolos, doces e embutidos.

Além disso, a gestão municipal está oferecendo serviços durante o evento. Na área da saúde, há vacinação contra gripe (para os públicos contemplados na atual fase da campanha), antitetânica e hepatite B.

Equipes da Ouvidoria Municipal estará presente com sua van itinerante, realizando pesquisas de satisfação com o público. Assim, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) está marcando presença arrecadando donativos para o Banco de Alimentos.

Com estacionamento gratuito, o Parque de Exposição abrirá os portões, no fim semana, às 10h. No sábado (6), os visitantes poderão aproveitar as atrações até às 22h, enquanto no domingo (7) a feira termina às 16h.

Conferia a programação completa no site da prefeitura de Cachoeiro e na página oficial da feira (exposulrural.com.br)

Contudo, a Exposul Rural 2024 é uma realização da Prefeitura de Cachoeiro em parceria com o Sindicato Rural do Município.

Transmissão on-line da Exposul Rural

O público também pode acompanhar a programação da Exposul Rural pela internet. Aliás, no canal oficial do evento no YouTube (bit.ly/exposulrural) são transmitidas, ao vivo, diversas atividades do evento.