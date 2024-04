Complexo de pesca impulsiona economia em Anchieta

Os serviços ofertados no Complexo de Pesca tem contribuído para fortalecer a mão de obra local e impulsionar a economia em Anchieta.

No espaço, os beneficiados contam com carpintaria, mecânica naval, sala de rádio, ferramentas para manutenção e reforma de embarcações, tudo feito a custo zero para o pescador.

“Nós implantamos esse serviço em julho de 2023. Conseguimos concluir 49 serviços de pintura, manutenção, troca de entabuado, casaria. É um serviço que requer muito profissionalismo e competência”, afirma o secretário municipal de Pesca, Júlio Santana.

Veja detalhes dos serviços oferecidos: