Agricultura em Anchieta: produtores recebem 32 mil mudas de palmito

A agricultura em Anchieta está em alta! Nesta quinta-feira (18), agricultores do município receberam orientações e 32 mil mudas de palmito pupunha.

No total, 42 produtores da agricultura familiar começaram a receber as 32 mil mudas de palmito pupunha. A solenidade da entrega, ocorreu na Escola Família Agrícola de Olivânia, no interior do município de Anchieta, durante o “Dia de Campo”, promovido para orientar os agricultores selecionados.

