Conceição do Castelo impulsiona agroturismo na Exposul

Até o próximo domingo (7), todos os caminhos do agro levam para a Exposul 2024, que acontece no Parque de Exposições, em Cachoeiro de Itapemirim.

E, nesta quinta-feira (4), na abertura da feira, quem se destacou foi o município de Conceição do Castelo, que aproveita o evento para impulsionar o agroturismo na região.

” A gente sempre fica buscando inovar, buscando soluções, porque quem vive no interior sabe que a dificuldade é muito grande . A gente tem vários impasses para concorrer com as grandes empresas e o nosso negócio é o agronegócio. Então, o agroturismo está diretamente envolvido nisso. E agente tem buscado sempre alternativas para desenvolver o nosso município e também dar condições para o produtor rural viver no campo com muito mais dignidade”, explica o prefeito de Conceição do Castelo, Cristiano Spadetto.

Além do chefe do Poder Executivo municipal, também esteve presente na Exposul o secretário municipal de Administração, Cultura e Turismo, Marcel Oliveira.

As autoridades de Conceição do Castelo conversaram com o portal AQUINOTÍCIAS.COM, diretamente do estúdio do portal, que faz uma cobertura especial diretamente do maior evento do agronegócio capixaba.

