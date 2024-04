Concurso público com mais de 500 vagas no ES já tem data para inscrição

O período de inscrição para o concurso público com mais de 500 vagas para a área da saúde no Espírito Santo será de 06/05/2024 a 02/06/2024, conforme consta no edital divulgado pela Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA nesta quinta-feira (25).

As vagas são para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. O valor correspondente à taxa de inscrição para o concurso público varia de acordo com a formação. São R$ 52,00, para o nível fundamental; R$ 70,00, para médio e/ou técnico, e R$ 75,00, para grau superior.

Para as solicitações de isenção de pagamento da taxa de inscrição o candidato deverá, após concluir procedimento de inscrição, se enquadrar em uma das condições previstas no edital.

O prazo de validade do concurso, conforme o edital, é de dois anos. O tempo será contado da data da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo. Pode haver prorrogação da validade uma única vez, por igual período, a critério da Fundação iNOVA Capixaba.

Anúncio do concurso público

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou, nesta quinta-feira (25), a abertura de concurso público para a área da saúde no Estado.

De acordo com o chefe do Poder Executivo estadual, o edital da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA, conta com 594 vagas e cadastro de reserva.

As oportunidades estão distribuídas em 33 cargos.

Os hospitais contemplados são o Hospital Antônio Bezerra de Faria (HABF) e o Hospital Estadual Central (HEC).