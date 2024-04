Concurso público: governador do ES anuncia edital com mais de 500 vagas

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou, nesta quinta-feira (25), a abertura de concurso público para a área da saúde no Estado.

De acordo com o chefe do Poder Executivo estadual, a Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA, divulgará edital com 594 vagas e cadastro de reserva.

As oportunidades estão distribuídas em 33 cargos para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Os hospitais contemplados são o Hospital Antônio Bezerra de Faria (HABF) e o Hospital Estadual Central (HEC).

Confira detalhes do comunicado do governador: