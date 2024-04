Confira! 14 toneladas de donativos para vítimas das chuvas no Sul do ES

O Sesc Mesa Brasil, o maior programa de segurança alimentar da América Latina, presente no Espírito Santo, já arrecadou mais de 14 toneladas em alimentos não perecíveis, para as vítimas das chuvas, na região Sul do Espírito Santo. Neste movimento de solidariedade às regiões atingidas, o Sesc-ES se faz presente realizando a captação e a distribuição de doações através dos caminhões do Programa para os CRAS e pontos críticos dos municípios atingidos.

O Sesc-ES mobilizou suas 17 unidades, 24h por dia, para a arrecadação de alimentos, roupas, colchões e outros donativos para as vítimas das chuvas. Houve uma grande mobilização técnica e logística por grandes empresas e pequenos doadores anônimos.

Além disso, novas turmas de capacitação foram realizadas em parceria com a Comunidade Gourmet, um projeto do Senac que leva não somente alimentos, mas capacitação para comunidades carentes do Espírito Santo. Foram 2 novas turmas realizadas, ensinando pessoas a aproveitarem melhor os alimentos de forma segura, rentável, nutritiva e especialmente, com muito sabor.

O Sesc-ES acredita na inclusão e no poder humano de caridade e trabalho, e em conjunto com todos os nossos parceiros, continuará levando qualidade de vida e inclusão para os trabalhadores de bens, serviço e turismo e seus dependentes, nossos interlocutores e para toda a sociedade capixaba.

Vítimas das chuvas: Sesc Mesa Brasil

Com a mobilização das 17 unidades do Sesc-ES, o analista de Projetos Sociais, João Ricardo Alves destaca que o programa já conseguiu atingir diversas frentes de apoio para dar celeridade nas entregas dos donativos.

“A nossa estratégia na campanha, é ser o mais eficiente e eficaz possível, assim a gente consegue tratar diretamente com o centro de comando de cada município. Já enviamos caminhões para Mimoso do Sul, Muqui e Apiacá. Com o apoio dos assistentes-sociais do Programa Sesc Mesa Brasil, conseguimos mapear e realizar essa logística com as instituições socioassistenciais cadastradas no programa”, afirma.

Considerado a maior rede de alimentos da América Latina, o Sesc Mesa Brasil é referência no combate à fome e ao desperdício de alimentos. É um programa de segurança alimentar e nutricional que atende, diariamente, a milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade, por meio de instituições socioassistenciais cadastradas.