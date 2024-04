Confira as novidades do InovaES, evento que acontece em Cachoeiro

Está chegando! Nesta terça (23) e quarta-feira (24), começa a segunda edição do InovaES – Feira de Cidades Inteligentes. O evento, que será realizado no Jaraguá Tênis Clube, no bairro Gilberto Machado, traz novidades sobre desenvolvimento urbano mais moderno e sustentável.

O InovaES estará realizando o desafio das startups, onde as três melhores soluções vão concorrer aos seguintes prêmios:

1º Lugar – Troféu + R$ 2.500,00

2ºLugar – Troféu + R$ 1.000,00

3ª Lugar – Troféu + R$ 500,00

Os critérios avaliados pela equipe técnica serão:

Inovação: Verifique o grau de inovação da solução proposta pela startup e como ela se destaca no mercado.

Viabilidade: Analise a viabilidade do modelo de negócio da startup, incluindo sua escalabilidade e potencial de lucratividade.

Equipe: Avalie a competência e a experiência da equipe por trás da startup, pois uma equipe qualificada é essencial para o sucesso do empreendimento.

Tração: Considere a tração da startup no mercado, como número de clientes, faturamento e crescimento.

Impacto: Verifique o impacto que a startup pode causar, tanto do ponto de vista econômico quanto social ou ambiental.