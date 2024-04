Feira sobre Cidades Inteligentes começa nesta terça (23) em Cachoeiro

Na próxima terça (23) e quarta-feira (24), será realizada, em Cachoeiro, a segunda edição da INovaES – Feira de Cidades Inteligentes. O evento acontece no Jaraguá Tênis Clube, localizado no bairro Gilberto Machado, e será aberto ao público.

Com foco em apresentar e divulgar novas tendências para um desenvolvimento urbano mais moderno e sustentável, a abertura da feira será às 10h. Na terça-feira (23), às 14h, o palestrante Gilberto Sudre irá apresentar a palestra “Segurança da Informação”.

Durante os dois dias do evento, especialistas em tecnologia conduzirão diversas palestras e painéis temáticos, abordando tópicos relevantes sobre inovações e práticas relativas ao conceito de cidade inteligente – confira a programação abaixo.

O primeiro dia do evento seguirá até as 18h, com outras apresentações, visitas a estandes e rodas de conversa voltadas para networking. No segundo dia, quarta (24), a INovaES continuará das 9h às 18h, com uma programação repleta de atividades.

Programação INovaES

Terça-feira – 23 de abril

10h – Abertura oficial

11h – Painel: “Importância dos dados para cidades inteligentes” (Lab. Cidades – Prefeitura de Cachoeiro)

14h – Palestra: “Segurança da informação”, com Gilberto Sudré

14h50 – Painel: “Inteligência Artificial” (Ifes Cachoeiro)

15h30 – Painel: “Papel da mulher na inovação” (Ifes Cachoeiro)

16h30 – Abertura de desafios de startups

Quarta-feira – 24 de abril

9h30 – Painel: “Funcionalidades do app da Prefeitura de Cachoeiro para melhorar a vida do cidadão”

10h15 – Palestra: “A inovação do Estado ES”, com Pablo Lira

10h50 – Painel: “E-commerce e seus reflexos na inovação”, com Rebeca Schaydegger e Alexandre Destefani (Senac Cachoeiro)

13h30 – Painel: “Inovação na saúde” (Unimed e Ifes)

14h20 – Painel: “Comércio físico na inovação”

14h50 – Painel: “Profissões do futuro”, com André Vargas

15h20 – Painel: “Hiperconvergência”, com Gilson Pereira16h30 – Final dos desafios de startups