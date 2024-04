Confira como estão as obras de urbanização em Córrego dos Monos

As obras de drenagem e pavimentação de vias estão avançando no distrito de Córrego dos Monos, interior de Cachoeiro. As melhorias de urbanização são frutos de dois pacotes de investimentos que irão abranger mais de 160 vias do município, totalizando cerca de R$ 111 milhões em recursos.

No distrito, as ruas contempladas são: José Ribeiro Avelar, Rufino Leal, Argemiro Gomes Leal, Natália Cipriano e Antônio Pimentel de Jesus, totalizando quase dois quilômetros de melhorias.

O revestimento adotado é o concreto, material que oferece diversos benefícios, como maior resistência ao tráfego pesado; durabilidade ao longo do tempo; menor necessidade de manutenção; além de proporcionar uma superfície regular e aderente, contribuindo para a segurança no trânsito.

Antes de serem pavimentadas, as vias também recebem intervenções de drenagem, visando solucionar problemas durante os períodos de chuva, como lama e pontos de alagamento.

Nesta quarta-feira (24), o prefeito Victor Coelho esteve presentes em Córrego dos Monos para acompanhar o andamento dos trabalhos e dialogar moradores da região.

“As obras dessas ruas trarão não apenas melhorias na mobilidade, mas também uma contribuição significativa para solucionar problemas relacionados às chuvas, como lama e pontos de alagamentos, promovendo uma melhor qualidade de vida para a população local”, afirmou o prefeito.