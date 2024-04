Confira como fica o tempo neste feriado de Nossa Senhora da Penha

Segundo informações da Clima Tempo, o feriado de Nossa Senhora da Penha será de sol em todo o Estado do Espírito Santo.

Na grande Vitória, sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Mínima de 22 °C e máxima podendo chegar a 31 °C.

No Sul do Estado, sol com algumas nuvens. Não chove. Mínima de 19 °C e máxima podendo chegar a 32 °C.

Na região Norte, sol com algumas nuvens. Também não há previsão de chuva. Mínima de 19 °C e máxima podendo chegar a 32 °C.