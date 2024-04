Onda de frio intenso chega ao Brasil em breve! Veja previsão

Março foi um mês quente, com a incidência de uma forte onda de calor no centro-sul do Brasil. Mas quando teremos uma onda de frio realmente intensa no Brasil? Embora esse calor tenha sido quebrado na última semana do mês, graças ao avanço de uma massa de ar frio.

As perguntas que ficam agora são: o calor vai continuar? Existe a possibilidade de uma nova onda de calor neste início de Abril? E quando veremos uma nova massa de ar frio entrando no Brasil e fazendo as temperaturas caírem?

Primeira massa de ar frio intensa pode atingir o país na segunda semana de Abril

A primeira frente fria realmente intensa, que fará as temperaturas caírem em todo o centro-sul do Brasil, deve ocorrer na segunda semana de Abril. Por volta do dia 8, previsões indicam que a pressão começará a se aprofundar entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, causando tempestades severas.

Essa baixa pressão continuará se aprofundando e configurará um ciclone por volta do dia 10 de Abril. O sistema formará uma frente fria muito intensa que empurrará uma massa de ar frio para dentro do país. Tanto essa frente quanto a massa de ar frio podem acabar avançando tanto que causarão uma friagem pronunciada que será sentida no Norte e no Nordeste.

Friagens acontecem quando uma frente fria avança até a região Norte do país, ocasionando quedas pouco usuais da temperatura nessas regiões e mínimas que podem ficar abaixo dos 18°C.

Durante o dia 11 de Abril, o frio será sentido já nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Por volta do dia 12 de Abril, as quedas de temperaturas também serão sentidas em parte do Norte e do Nordeste, o que sinaliza a possibilidade da primeira friagem do ano.

Por volta do dia 14 de Abril, as temperaturas podem cair bastante no Sul e no Sudeste. Assim, serão registradas mínimas abaixo dos 10°C em ambas as regiões. Além disso, algumas rodadas de modelos estão indicando temperaturas abaixo dos 4°C na região da Serra Catarinense. Sinalizando que podem haver condições também para formação da primeira geada do ano, embora a probabilidade ainda seja baixa.

Onda de frio

EM RESUMO, a partir do dia 11 de Abril, o avanço de uma intensa massa de ar frio pode fazer as temperaturas caírem de maneira pronunciada em praticamente todo o Brasil. Além da possibilidade de friagem no Norte e no Nordeste, existe uma chance de geadas na serra catarinense e gaúcha por volta do dia 14.

Vale a pena notar, no entanto, que previsões do tempo para períodos acima de uma semana de antecedência possuem acurácia menor. Porém, as datas de formação do ciclone e da frente fria podem variar para mais ou para menos, assim como sua intensidade. Por isso, não deixe de acompanhar as atualizações da previsão ao longo dos próximos dias.

Fonte: Tempo.com.