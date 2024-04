Confira como fica o tempo neste sábado (6) em todo o ES

Neste sábado (6), devido à entrada de umidade que são transportados por ventos costeiros em direção à costa capixaba, o dia será com variação de nuvens e chuva rápida, em alguns momentos do dia, na região norte, nordeste e noroeste capixaba.

Na Grande Vitória, há possibilidade de chuva rápida entre a madrugada e manhã, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Na porção sul do Caparaó, sol e aumento de nuvens e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Nas demais áreas, não há previsão de chuva.

Na Grande Vitória, muitas nuvens e chuva no começo do dia, com abertura de nuvens no decorrer. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 34 °C. Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 34 °C.

Além disso, na Região Sul, sol e aumento de nuvens, com chuva entre a tarde e a noite, na porção do Caparaó. Nas demais áreas, não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 34 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 31 °C.

Já na Região Serrana, sol entre algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Norte, muitas nuvens e chuva rápida em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 33 °C.