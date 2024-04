Inscrições abertas para concorrer ao Prêmio Sebrae de Jornalismo

A 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) abriu inscrições nesta quarta-feira (3). O concurso vai premiar os melhores trabalhos que tratem do universo do empreendedorismo em quatro categorias principais: Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo. Aliás, a novidade deste ano é a criação da categoria especial Jornalismo Universitário, que vai reconhecer a produção jornalística desenvolvida no âmbito acadêmico por estudantes de Jornalismo de instituições de ensino superior de todo o Brasil.

Podem ser inscritos no PSJ conteúdos jornalísticos veiculados de 5 de junho de 2023 a 2 de junho de 2024 nos diferentes canais da imprensa, bem como em novas plataformas digitais. Cada profissional poderá concorrer com, no máximo, três trabalhos. No entanto, não há limite de inscrições por veículo. As mesmas regras e prazos valem para a categoria especial Jornalismo Universitário.

Concorrem à categoria especial Jornalismo Universitário matérias e reportagens publicadas em veículos laboratório de universidades (nas modalidades texto, áudio, vídeo ou foto).

Contudo, as pautas devem abordar aspectos ligados ao empreendedorismo, com foco nos pequenos negócios. A premiação será realizada em três etapas: a primeira, em nível estadual, classificará os concorrentes para a etapa regional, que, por sua vez, definirá os finalistas da etapa nacional. Os vencedores nacionais de cada categoria principal ainda concorrem ao Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo.

Todavia, as inscrições seguem abertas até o dia 3 de junho. Os detalhes do regulamento podem ser conferidos no site www.premiosebraejornalismo.com.br .

Inscrição e prazos

Também terá uma premiação especial: Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo.

Inscrições: de 3 de abril a 3 de junho de 2024.

Período de veiculação dos conteúdos que podem concorrer: de 5 de junho de 2023 a 2 de junho de 2024.

Temas sugeridos: empreendedorismo, produtividade e competividade, inovação e startups, inclusão produtiva e sustentabilidade, transformação digital, políticas públicas e legislação, estímulo ao consumo nos pequenos negócios, e acesso a crédito.

Sobre o Prêmio Sebrae de Jornalismo

A premiação é um concurso jornalístico instituído pelo Sebrae, que se tornou referência no fomento do jornalismo sobre empreendedorismo no Brasil. Aliás, a iniciativa tem o objetivo de reconhecer e prestigiar as melhores reportagens sobre o universo do empreendedorismo veiculadas em diferentes canais da imprensa brasileira. Contudo, na última edição, realizada no ano passado, o prêmio teve um recorde de quase 2 mil trabalhos inscritos, superando em 65% o número de inscrições de 2022.