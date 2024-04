Corrida de São Pedro: aulas com orientações seguem neste domingo (21)

As aulas com orientações para a 44ª Corrida de São Pedro seguem neste domingo (21) com atividades para o público que irá participar da prova, marcada para o próximo dia 23 de junho.

Para participar, basta comparecer, às 7h, na Praça de Fátima. É importante, porém, que os participantes estejam com roupas leves, tênis apropriados e confortáveis e garrafinhas de água, para manter a hidratação.

Os profissionais da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) estarão oferecendo orientações. Para assim, melhorar o desempenho dos atletas na corrida, como: exercícios de alongamento e de aquecimento, dicas de alimentação e cuidados com o corpo nos dias antecedentes à competição.

Neste ano, a equipe da Semesp estará, em todos os domingos até o dia da prova, realizando aulas com orientações para preparação para a competição.