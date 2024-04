Educação de Itapemirim supera metas estabelecidas no IDEBES de 2023

Os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Espírito Santo (IDEBES) 2023 mostraram que os indicadores dos segundos e quintos anos, de um total de 32 instituições educacionais da rede municipal avaliadas em Itapemirim, avançaram em relação ao ano anterior, superando as metas estabelecidas.

No que se refere ao desempenho dos estudantes dos segundos anos, a meta alcançada em 2022 foi de 2,5 pontos. Para 2023 a meta estabelecida era de 2,8 no entanto, o Itapemirim obteve um total de 3,8 pontos. O que representa um aumento de aproximadamente 135,71% em relação ao valor inicial.

Crescimento significativo também referente aos estudantes dos quintos anos, em que o desempenho no ano de 2022 foi de 2,8 pontos. A meta estabelecida para 2023 foi de 3 porém os estudantes do município alcançaram um total de 3,8 pontos. Aumento de aproximadamente 126,67% em relação ao valor inicial.

Ao superar as metas, esses indicadores apontam que houve um avanço significativo na aprendizagem das crianças nas instituições municipais, o que para a Secretaria de Educação é reflexo de compromisso, dedicação e intenso movimento formativo com os profissionais. Isso para qualificação da atuação docente, o que reverberou na aprendizagem dos estudantes, que vai desde a implementação de estratégias metodologias de gestão eficazes para qualidade do ensino, o engajamento entre estudantes e professores, e a adoção de estratégias pedagógicas que atendem as especificidades dos estudantes visando a equidade do ensino.

Com esses resultados positivos, o objetivo do município para o ano letivo de 2024 é sustentar esse progresso tão positivo para a comunidade educacional, em especial para a aprendizagem dos estudantes. Para esse ano letivo as metas definidas pela Secretaria de Estado de Educação forram: 4,1 para o 2º ano e 3,9 para o 5º ano.