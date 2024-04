Criminosos arrombam e invadem agência bancária em Itapemirim

Uma agência bancária do Banestes, localizada em Itapemirim, litoral Sul do Espírito Santo, foi alvo da ação de criminosos na madrugada desta segunda-feira (15).

Segundo informações do Banestes, funcionários chegaram para trabalhar na manhã desta segunda-feira (15) e identificaram que a agência havia sido arrombada e invadida por criminosos.

“O Banestes identificou a tentativa de roubo à unidade de Itapemirim. Os assaltantes não obtiveram êxito e o caso seguirá em investigação pelas equipe de segurança pública”, disse o Banestes por meio de nota.

A Polícia Militar foi procurada para mais informações sobre o caso, mas até o momento não se pronunciou sobre o caso.

