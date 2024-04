De amador para jogador profissional; veja 4 dicas para evolução

O futebol é o esporte mais amado do Brasil, ele, como paixão nacional, está presente na vida dos brasileiros desde muito cedo, o que faz com que existam milhões de jogadores amadores no país que têm o esporte como um hobby ou um momento de diversão e descontração.

Leia também: Maior desafio das apresentações: como manter a conexão com o público?

No entanto, algumas pessoas querem levar o amor pelo esporte além, e buscam se profissionalizar para atuar no mercado do futebol. Mas para passar de jogador amador para profissional é preciso mais do que apenas querer, é preciso se preparar, afirma o empresário do futebol e CEO da Strategic Sports, Emerson Zulu.

“A preparação física e mental, com o suporte de uma equipe multidisciplinar, é fundamental para a transição de jogador amador para profissional no futebol. Contudo, a abordagem 360, com profissionais, potencializa as habilidades do jogador, muda a mentalidade e o prepara para atuar profissionalmente com o esporte”, explica.

Quatro dicas para se tornar um jogador de futebol profissional:

1. Dedicação total:

“Quando o futebol é diversão, ele é o seu fim de semana, quando ele é profissional, ele é a sua vida. Comprometa-se com treinamentos regulares, condicionamento físico e aprimoramento técnico constante”, explica Emerson Zulu.

2. Networking:

“Faça contatos na indústria do futebol, participe de avaliações e procure oportunidades de exposição em clubes e torneios, isso ajuda bastante a crescer na sua carreira. Por isso, ter um bom empresário é importante, ajuda a estreitar essas relações”.

3. Mentalidade profissional:

“Sua cabeça e seu corpo precisam estar em sintonia. Então, desenvolva disciplina, foco, resiliência e determinação para superar os desafios, que são constantes, e lidar com pressões do mercado”.

4. Educação e orientação:

“Ninguém se torna um jogador profissional sozinho, é preciso ter uma equipe qualificada. Busque sempre a orientação de treinadores e profissionais do esporte, além de manter-se atualizado sobre as exigências e oportunidades do mercado”, afirma Emerson Zulu.