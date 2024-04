De olho na Prefeitura de Cachoeiro, pré-candidato deixa secretaria em Vitória

O pré-candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Diego Libardi (Republicanos) não é mais secretário de Cidadania, Dir. Humanos e Trabalho de Vitória. O político deixa a pasta após cerca de um ano.

As informações apontam que o objetivo de Libardi é se dedicar a disputa do Poder Executivo da Capital Secreta, que acontece em outubro deste ano.

LEIA TAMBÉM: Diego Libardi assume “super secretaria” na Prefeitura de Vitória

Atualmente, ele integra um projeto composto pelos deputados estaduais e também pré-candidatos a prefeitos de Cachoeiro Allan Ferreira (Podemos) e Bruno Resende (União). A proposta é de que quem estiver pontuando melhor nas pesquisas, será o nome apoiado pelo grupo.

Nas últimas eleições municipais, Diego Libardi foi candidato a prefeito em Cachoeiro, sendo o segundo mais votado com quase 20 mil votos.

O advogado também se destacou no pleito de 2022, quando se candidatou a deputado federal e também conquistou a segunda maior votação do município.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.