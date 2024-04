Decisão do Google impacta estratégias eleitorais no ES

Uma decisão anunciada pelo Google pode impactar, de forma direta, as estratégias de campanhas eleitorais no Espírito Santo e em todo o Brasil.

De acordo com a empresa, a partir do dia 1º de maio, não será mais permitido impulsionar conteúdo político por meio da ferramenta Ads, onde é possível fazer anúncios pagos e segmentados.

A iniciativa tem como foco as eleições municipais que acontecem em outubro deste ano. As informações apontam a decisão deve-se ao fato de que o Google considerou tecnicamente inviável a adaptação às regras estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

