Deputado do ES discute reindustrialização do setor automotivo no Brasil

A reindustrialização do setor automotivo brasileiro pautou a audiência pública, realizada pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados (Cedes) nesta quarta-feira (24).

O deputado federal do Espírito Santo Da Vitória (Progressistas), que preside o colegiado, colocou no centro das discussões o tema “Alterações Legislativas Para a Reindustrialização Brasileira, a Transição Energética e a Descarbonização: Contribuição do Setor Automotivo”.

O assunto de grande relevância para o mundo foi relatado pelos deputados Félix Mendonça Jr, Pedro Uczai e Dr. Luiz Ovando.

A iniciativa visa elaborar propostas relacionadas às mudanças legislativas necessárias para impulsionar a reindustrialização do Brasil, promover a transição energética e alcançar metas de descarbonização, com um foco específico nas contribuições e perspectivas do setor automotivo.