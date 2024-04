DER-ES libera trânsito de veículos no Km 45 da ES-297, em Mimoso do Sul

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) já liberou totalmente o trânsito de veículos na Rodovia ES-297. Na altura do Km 45, no trecho que fica entre a BR-101 Sul e o município de Bom Jesus do Norte, passando por Ponte de Itabapoana (Mimoso do Sul).

As fotos abaixo mostram o local destruído pelas chuvas, os engenheiros do DER fazendo uma visita técnica, os funcionários do órgão atuando na reconstrução e a ponte pronta e liberada.

Foto: Divulgação DER-ES

O caminho liberado pelo DER-ES também leva ao município de Apiacá (através do Contorno de Apiacá). O trecho estava totalmente interditado na ponte sobre o Rio Muqui do Sul, no Km 45, somente a quatro quilômetros da BR-101, devido aos estragos provocados pelas fortes chuvas que castigaram ao todo 13 cidades.

O órgão mantém o alerta aos usuários das rodovias do sul do Estado para as opções de passagem em segurança e que tenham muita atenção sempre observando a sinalização local, pois ainda há trechos em meia pista e interdições totais na altura do Km 2,300 (Bom Jesus do Norte) e Km 15,000 (Apiacá), permanecendo as rotas alternativas por Bom Jesus do Itabapoana e Contorno de Apiacá, respectivamente.