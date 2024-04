DER-ES mantém força-tarefa para recuperação das rodovias afetadas pela chuva

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) já vinha trabalhando na manutenção das estradas de todas as regiões capixabas. Desde que as fortes chuvas começaram a castigar as cidades do sul, principalmente, porém, o órgão concentrou seus esforços naquela região para minimizar os impactos negativos do temporal e tem atuado com várias frentes de trabalho.

Uma força-tarefa está trabalhando na capina, roçagem, remoção de árvores caídas, barreiras e encostas nas estradas. Com maquinário específico, recuperação de pontes liberando os acessos aos distritos distantes das sedes dos municípios e engenheiros estão fazendo levantamento da situação para elaborar projetos que deverão ser executados nos próximos dias.

Na Rodovia ES-391, no trecho que vai da BR-101 a Mimoso do Sul, há interdição parcial com funcionamento em meia pista. A ponte sobre o rio Muqui do Sul, no quilômetro 45 da Rodovia ES-297, está totalmente interditada e sua liberação está prevista para a próxima semana. Como rota alternativa o DER-ES sugere a BR-101 sentido Rio de Janeiro, acessando pela RJ-230, em Santa Maria de Campos e Santo Eduardo de Campos, depois retorna ao Espírito Santo pela Ponte de Itabapoana.

Ainda na ES-297, porém no quilômetro 15, há uma erosão na entrada do município de Apiacá e foi necessário fazer uma interdição total da via. Mas isso não impede o acesso à cidade, que pode ser feito pelo Contorno. Nesse trecho será necessário fazer a recuperação do aterro do bueiro e do pavimento, que ficaram totalmente destruídos.

Bom Jesus do Norte

Na entrada de Bom Jesus do Norte, no quilômetro 2,3 também da Rodovia ES-297, há outra interdição total, mas isso não impede o acesso à cidade, que pode ser feito pelas vias municipais e também pelo Estado do Rio de Janeiro. Os engenheiros do DER-ES avaliam executar um Bueiro Celular, o qual já está em análise de vazão e sua dimensão adequada, e ainda a recomposição do aterro do pavimento asfáltico.

Já na Rodovia ES-484, na saída de Bom Jesus do Norte, tem uma erosão lateral na altura do quilômetro 248 e foi necessário fazer uma interdição parcial com uso de meia pista.

Na Rodovia ES-181, no KM 86, uma erosão lateral obrigou os engenheiros a adotarem interdição parcial e uso de meia pista para evitar acidentes. E na Rodovia ES-379, de Muniz Freire a Iúna, no quilômetro 51,5, na saída de Muniz Freire, num trecho do projeto Caminhos do Campo foi preciso fazer interdição total da pista para a reconstrução da ponte. A Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) informou que já tem o projeto e que vai atuar no local. O DER vistoriou e, se necessário, poderá apoiar na intervenção.

“Uma rota alternativa para esse trecho, por exemplo, é sair de Iúna, sobe na ES-185 indo até a BR-262, pega sentido Vitória, acessa a ES-181, passando por Piaçu e desce chegando a Muniz Freire”, sugeriu o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.

Mimoso

Duas encostas na Rodovia ES-177, no trecho entre Muqui e Mimoso do Sul, deslizaram e foi preciso interditar totalmente a pista por orientação da Defesa Civil, permitindo somente o trânsito de ajuda humanitária. O local está sendo monitorado durante todos esses dias para nova decisão.

A rota alternativa é Muqui > BR-393 > acesso ES-289 sentido Camará (São Gabriel de Muqui) > Atílio Vivácqua > BR-101 > acesso ES-391 > Mimoso do Sul.

Os técnicos estão tentando confirmar danos em três pontes na ES-391 de Conceição de Muqui a Mimoso do Sul, num trecho do programa Caminhos do Campo, que deverão ser reconstruídas, bem como parte da rodovia, que passou por um processo erosivo grave.

“Após vistoria foram definidos pontos críticos das rodovias que necessitam de reparos urgentes visando segurança dos usuários e integridade da malha rodoviária do Sul do Estado, atingida por esse volume de chuvas concentradas de forma que sejam mantidos os acessos a todos municípios atingidos por esse evento catastrófico ocorrido no último dia 22”, disse Freitas.