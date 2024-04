Dia de compras! Mega Liquida Anchieta começa nesta quinta (4)

Começa nesta quinta-feira (4), às 14 horas, a 17ª edição da Mega Liquida Anchieta, que promete aos consumidores descontos “imperdíveis”. Sempre aberta das 14 horas às 22h, a promoção continua até sábado (6) e foi montada ao lado da sede da Prefeitura de Anchieta.

Os consumidores terão à disposição vinte expositores de perfumaria, calçados e de diversos tipos de roupa: infantil, adulto, moda praia, lingerie e fitness. Se a fome aparecer, a praça de alimentação tem opções com chope, refrigerante, churrasquinho, salgados e doces.

O tamanho dos descontos varia de acordo com cada expositor, mas a organização diz que haverá produtos com preços mais baratos que o normal em 20%, 30% e até 50% menos.

A novidade é o sorteio de cupons de compras entre os consumidores presentes e os ganhadores poderão comprar novos produtos na mesma hora.

A Mega Liquida Anchieta é uma parceria da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) com a Prefeitura de Anchieta com apoio do banco Banestes e da Iz1 Telecom.