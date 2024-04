Movimento arrecada mais de 21 toneladas de alimentos para o Sul do ES

Os municípios do Sul do ES estão em processo de recuperação após os impactos das intensas chuvas do dia 23 de março. Ao todo, cerca de 20 mil pessoas ficaram desalojadas e quase 400 desabrigadas. Por meio do movimento Indústria do Bem, a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) vem unindo esforços para ajudar a população e as empresas locais.

Leia também: Bom Jesus inicia processo para cadastro do Cartão Reconstrução

Em parceria com as indústrias, os sindicatos, a iniciativa pública e privada, os movimentos sociais, como Central Única das Favelas do Espírito Santo (Cufa ES), e a população em geral, as doações estão sendo direcionadas aos municípios afetados no Sul do ES.

21 toneladas de alimentos para o Sul do ES

Mais de 21 toneladas de alimentos foram arrecadadas, além de colchões, água mineral, kits de higiene e limpeza, fraldas geriátricas e infantis, roupas, ração para animais e cestas básicas. Empresas e instituições como Acaps, Água Calogi, Alcon, Alinutri, Bigflex, Buaiz Alimentos, Confederação Nacional da Indústria (CNI), Cufa, Frigorífico Estrela do Sul, Frisa, Gráfica Central, Gráfica GSA, Gráfica Ingral, Imetame, Ki Frango, Real Café, Selita, Suzano, Vale, Villoni são algumas das parceiras nessa iniciativa solidária.

A presidente da Findes, Cris Samorini, destaca a importância da união da indústria para o êxito do movimento Indústria do Bem. “Agradeço a todos os envolvidos nessa causa, que estão dedicando seus esforços sem medidas para contribuir com as arrecadações. Ainda há muito a ser feito, e contamos com a continuidade das doações. Mimoso do Sul, um dos municípios mais afetados, está se recuperando aos poucos, mas ainda precisa de apoio para reconstruir a cidade, suas indústrias e atender à população”, afirmou.

A Findes, por meio do Sesi e do Senai, está ativamente presente no Sul do ES. Cinco profissionais do Sesi, junto a voluntários, estão em Mimoso do Sul trabalhando nas unidades móveis Cozinha Capixaba e Alimentos e Bebidas, produzindo e distribuindo cerca de 900 marmitas diariamente. Em parceria com o Sindipães, mais de mil pães são distribuídos aos moradores, diariamente.

Os colaboradores das áreas de Engenharia e Facilities, do Centro de Serviços Compartilhados da Findes, estão presentes em Mimoso do Sul prestando suporte elétrico e mecânico às indústrias associadas à Findes que sofreram danos estruturais.

Além disso, a previsão é que duas unidades móveis do Sesi Saúde cheguem ao município até sexta-feira (5) para que profissionais de saúde da região possam usar para atendimentos clínicos à população, visto que os locais de Pronto Socorro estão com as estruturas danificadas, no Sul do ES.

Locais para doações

As doações podem ser entregues no Sesi de Jardim da Penha e no Senai Beira-Mar, ambos em Vitória; e no Sesi de Cachoeiro de Itapemirim, das 8 às 17 horas. E também podem ser efetuadas doações via PIX ou transferência bancária, no link: https://findes.com.br/industriadobem/

Confira o endereço dos locais para doações:

Sesi Jardim da Penha

Av. Francisco Generoso da Fonseca, 271-75 – Jardim da Penha, Vitória

Senai Vitória

Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2235 – Bento Ferreira, Vitória

Sesi Cachoeiro

Domingos Alcíno Dadalto, 314 – Alto Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim