Dia dos Povos Indígenas: escola celebra diversidade cultural em Alegre

Já é tradição nas escolas, a celebração do Dia dos Povos Indígenas. Essa data comemorativa acontece anualmente em 19 de abril, sendo voltada para celebração da diversidade cultural dos povos indígenas. Assim, é também uma oportunidade de se pensar nos avanços que devem acontecer para que os direitos aos povos indígenas sejam integralmente garantidos.

De acordo com a Lei nº 11.645, de 10 março de 2008, que torna obrigatório o estudo da história e cultura indígena e afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, a EEEFM “Professor Pedro Simão”, promoveu no dia 18 de abril ações para celebrar a diversidade cultural dos povos indígenas do Brasil.

Uma educação de qualidade é aquela que oportuniza aos estudantes, ter acesso e aprender com diferentes culturas, acreditamos numa educação justa e igualitária que nos aproxima de diferentes culturas, não somente nessa semana, assim como o ano todo trabalhamos para que a Lei Nº 11.645 de 2008 seja cumprida e incluímos no nosso currículo o estudo dos povos originários, dando ênfase no grande conhecimento transmitido por eles.

Finalizamos as comemorações com uma Palestra sobre: a vivência do povo indígena no município de Aracruz/ES, com a indígena Yandra estudante de nutrição da UFES, além de mural de visitação, rodas de conversa, mesa de degustação e comidas típicas.

As ações foram realizadas para exaltar o orgulho étnico, promover a valorização das tradições ancestrais e contribuir para a construção de uma sociedade mais inclusiva e respeitosa com a diversidade cultural, ressaltou a Diretora Lucy Sader de Souza.