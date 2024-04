Cachoeiro: Santa Casa faz captação de órgãos para fila de transplante

Um gesto de solidariedade mobilizou toda a equipe da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro na última sexta-feira (19). Uma corrida contra o tempo para garantir uma esperança de vida melhor para pacientes que aguardam na fila de um transplante.

Um paciente vítima de um acidente de trânsito deu entrada no Pronto Socorro da Santa Casa Cachoeiro e, embora tenha recebido todos os cuidados da equipe médico-assistencial, não resistiu.

A família, em um gesto de extrema compaixão e solidariedade, decidiu autorizar a captação de órgãos. Foram captados na Santa Casa o coração, fígado e rins. Todos os órgãos foram destinados para pacientes que aguardam na fila por um transplante no Espírito Santo.

Contudo, essa foi a segunda captação realizada na Santa Casa Cachoeiro no mês de abril. Na semana passada também foi registrada uma captação de córnea. Só esse ano, foram quatro cirurgias feitas no hospital, sendo oito córneas, dois corações, dois fígados e quatro rins.

A captação dos órgãos acontece somente após constatação de morte encefálica, ou seja, quando há completa e irreversível parada de todas as funções do cérebro. Esse diagnóstico é realizado por uma equipe profissional por meio de exames de imagem, exames clínicos e exames laboratoriais.

Aliás, a enfermeira da CIHDOTT, Beatriz Colodetti, lembra da importância da pessoa avisar aos familires em vida o desejo de ser um doador. “É a família que vai autorizar a doação. Por isso é importante deixá-la avisada”, explicou.

