Dia Mundial da Mandioca: os benefícios do tubérculo para a saúde

O Dia Nacional da Mandioca é comemorado em 22 de abril. Originária da América do Sul, a mandioca garante 10% da produção mundial. Popularizada graças à sua farinha, a mandioca não é um vegetal, mas sim um tubérculo, raiz de formato cilíndrico. Esta é a razão pela qual é cultivada principalmente nos países da América do Sul. A mandioca é hoje o quinto alimento mais consumido no mundo, atrás apenas do arroz, do trigo, do milho e da batata.

