Dia Mundial do Autismo: diagnóstico precoce e combate ao preconceito

No Dia Mundial da Conscientização Sobre o Autismo, celebrado nesta terça-feira (2), a Unimed Sul Capixaba reforça seu compromisso com a promoção do conhecimento sobre o espectro autista e a importância do diagnóstico precoce, além de combater o preconceito associado a essa condição.

Através do Integrar (Unidade de Terapias Especiais da Unimed Sul Capixaba), a cooperativa oferece um espaço dedicado as intervenções de pacientes com Transtornos Globais do Desenvolvimento. Com uma abordagem baseada na análise do comportamento aplicada, o Integrar atende crianças de todas as idades diagnosticadas com atraso no neurodesenvolvimento, com ênfase na estimulação primária na primeira infância.

“Nosso trabalho é fundamentado em bases éticas e científicas, com uma equipe multidisciplinar qualificada para oferecer o atendimento mais adequado a cada paciente”, destaca Grazielle Grillo, pediatra e diretora de Recursos Próprios da Unimed Sul Capixaba.

Além disso, a Unimed promove a educação contínua sobre o autismo e, no dia 11 de abril, será realizada uma palestra para os pais dos clientes da unidade, com a psiquiatra Debora Senna. O objetivo é fornecer informações atualizadas e relevantes sobre o tema.

Grazielle Grillo ressalta a importância da atenção dos pais diante do comportamento das crianças, destacando que o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença no desenvolvimento futuro. “Se sinais de atraso nos marcos do desenvolvimento forem observados, os pais devem entrar em contato com o pediatra para encaminhamento adequado. Iniciar as terapias o quanto antes pode impactar diretamente nos resultados a longo prazo”, afirma a pediatra.

De acordo com a médica, dentre os sinais de autismo estão pouco ou nenhum contato visual, imitação involuntária de movimentos, interação social atípica, repetição de palavras sem sentido, atraso ou involução na fala e dificuldade de aprendizagem. A Unimed Sul Capixaba reforça seu compromisso com a conscientização, o apoio e a inclusão das pessoas autistas em sua comunidade.