Longevidade: por que as mulheres vivem mais do que os homens?

Mulheres vivem mais? De acordo com o último levantamento do IBGE, divulgados no final de 2023, a expectativa de vida no brasileiro subiu para 75,5 anos em 2022, no entanto, nota-se uma grande diferença entre a expectativa de vida de homens (72 anos) e mulheres (79 anos). Mas afinal, o que pode estar por trás dessa diferença?

Segundo a cirurgiã plástica especialista em rejuvenescimento, Dra. Elodia Avila, idealizadora e apresentadora do podcast “O segredo da Longevidade”, um dos principais fatores para essa diferença é o fato de as mulheres buscarem com mais frequência ajuda médica.

“Essa diferença está ligada a diversos fatores, mas em especial à tendência das mulheres de buscar ajuda médica com mais frequência. Mulheres são mais propensas a realizar consultas médicas preventivas e a seguir tratamentos prescritos, o que contribui para a detecção precoce de doenças e melhor gerenciamento de condições de saúde, já os homens, por tabu, cultura ou machismo, têm maior resistência a procurar ajuda médica”, explica.

Por que as mulheres vivem mais?

Contudo, outros fatores que podem explicar essa diferença estão reunidos no estilo de vida das mulheres que, em sua maioria, têm maiores chances de ter hábitos saudáveis, explica a Dra. Elodia Avila.

“As mulheres geralmente adotam comportamentos mais saudáveis, como dietas balanceadas, exercícios regulares e visitas médicas preventivas. Essas escolhas saudáveis contribuem para a redução do risco de desenvolver doenças crônicas. Como diabetes, hipertensão e obesidade, que podem afetar negativamente a expectativa de vida”.

“Outro fator importante é a propensão dos homens a se envolverem em comportamentos de risco ou cultivar hábitos danosos tidos como ‘mais masculinos’. Como fumar, consumir álcool em excesso e se envolverem em atividades perigosas, como dirigir em alta velocidade”.

Saúde mental também é um fator importante

Ainda de acordo com a Dra. Elodia Ávila, a saúde mental também é muito relevante para entender a expectativa de vida.

“As mulheres geralmente possuem uma rede de apoio mais ampla e se sentem mais à vontade para buscar ajuda em relação à saúde mental, um dos principais problemas de saúde atuais. Ao contrário, os homens frequentemente enfrentam resistência cultural em expressar suas emoções e buscar tratamento, sendo encorajados a reprimir sinais de fraqueza”, afirma.