Dragagem: Mimoso do Sul dará início a desobstrução de rios

O município de Mimoso do Sul, que foi devastado pelas fortes chuvas que caíram na região Sul do Espírito Santo, em março deste ano, dará início a limpeza e desobstrução dos rios.

“Dragagem de todos os rios do nosso município já vai começar durante essa semana, com maquinários trabalhando de forma simultânea em vários locais. Gratidão ao nosso governador Casagrande e toda equipe da Sedurb, que está desde o início nos ajudando nos trabalhos de recuperação da cidade”, ressaltou o prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa, por meio da sua rede social.

Confira detalhes: