Dupla é detida com armas e munições durante perseguição no ES

Policiais militares da Força Tática detiveram dois suspeitos armados que estavam um uma motocicleta, no bairro Glória, em Vila Velha, na madrugada da última sexta-feira (12).

Segundo a Polícia Militar, os militares avistaram os suspeitos passando de moto na Rua Mourisco. A rápida resposta dos policiais resultou em uma perseguição pelas ruas da cidade, culminando na abordagem dos suspeitos na Avenida Carlos Lindenberg, próximo ao viaduto.

Durante a abordagem, foi constatado que ambos estavam armados e portavam uma pistola calibre .380, uma submetralhadora calibre .380, diversos carregadores e munições, além de R$ 825,00 em espécie.

Portanto, os suspeitos foram conduzidos pela PM à Segunda Delegacia Regional de Vila Velha, juntamente com o material apreendido, para os procedimentos legais.

