Morador é assassinado a tiros no portão de casa em Afonso Cláudio

Um morador, ainda não identificado, foi morto a tiros na frente do portão da própria casa no Morro do José Eller, em Afonso Cláudio, no Sul do Espírito Santo, na noite do último sábado (13).

A Polícia Militar disse que no bairro João Valim, em Afonso Cláudio, os militares foram informados que havia ocorrido um homicídio no Morro do José Eller. No local, a equipe constatou que um homem havia sido baleado.

Testemunhas contaram a PM que a vítima estava em casa quando, ao abrir o portão, foi baleada por um suspeito. Disse ainda que a vítima tentou correr, mas acabou caindo. Além disso, o irmão da vítima ouviu os disparos, foi até a casa e encontrou o familiar caído ao chão, ainda com vida. Imediatamente, ele acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém a vítima não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

A perícia foi acionada e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Sobre o caso, a Polícia Civil informou que segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Afonso Cláudio. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.