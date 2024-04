Educação sanitária: Anchieta recebe técnicos do governo federal

Anchieta vai receber as equipes técnicas da Caravana de Educação Sanitária em Defesa Agropecuária nos dias 9 e 10 de maio. A tarefa é a capacitação profissional e transferência de informações para prevenção e vigilância da gripe aviária.

Podem participar agentes de saúde, professores, estudantes, agricultores, pescadores, profissionais da prefeitura e a população em geral.

A caravana vai visitar a comunidade de Olivânia na quarta-feira (9) e, na quinta-feira (10), a capacitação será no Parque RDS Papagaio, na sede do município. As capacitações vão ocorrer em sistema de imersão, com apresentação de conhecimento teórico e realização de atividades práticas de educação sanitária.

A iniciativa do governo federal conta com apoio e participação da Prefeitura de Anchieta, da Secretaria de Estado da Agricultura, do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES) e da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea (Mútua).

A caravana vai percorrer Anchieta e outros municípios capixabas: Piúma, Linhares, Colatina, Santa Maria de Jetibá. (Com informações do Ministério da Agricultura e Pecuária)