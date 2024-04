Elas no campo: Exposul destaca mulheres que empreendem no agro

O trabalho das mulheres no campo foi um dos destaques desta quinta-feira (5), na abertura da Exposul 2024, que acontece até o próximo domingo (7), no Parque de Exposições, em Cachoeiro de Itapemirim.

Com stand no maior evento do agronegócio capixaba, a Secretaria Estadual das Mulheres do Espírito Santo expôs as políticas públicas desenvolvidas pela pasta para o fortalecimento e empoderamento da mulher neste segmento.

LEIA TAMBÉM: Conceição do Castelo impulsiona agroturismo na Exposul

“Dentro da Secretaria de Agricultura (Seag), nós temos um projeto chamado “Elas no campo e na Pesca”. Esse empreender da mulher, a gente trabalha com as parcerias, tanto a Seag, quanto o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), quanto o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), são órgãos que potencializam o associativismo e o cooperativismo”, explica a secretária estadual da Mulher, Jaqueline Moraes.

Protagonismo de Norte a Sul

A chefe da pasta bateu um papo com o portal AQUINOTÍCIAS.COM, diretamente do estúdio do portal, que faz uma cobertura especial diretamente do maior evento do agronegócio capixaba. Ela aproveitou a oportunidade para também destacar exemplos de sucesso de empreendedorismo feminino na agricultura de Norte a Sul do Estado.

“As vezes uma sabe fazer um salgado, uma aprende a fazer um bolo de pote. Começa, então, uma associação. Ali gera uma cooperativa, ali gera um negócio. Nós temos as mulheres do cacau em Linhares, a CafeSul em Muqui, onde as mulheres geraram o seu próprio pó de café, construíram o seu próprio grão”.

Confira a entrevista completa: